KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir Li Şamê kesek hat kuştin Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn Daxwazên çareserkirina endametiya 156 parêzeran di Sandîkaya Parêzeran de Têkildarî rewşa Zanîngeha Rojava û perwerdeya kurdî civînek çapemeniyê pêk hat Rêbazên têkoşîna li dijî tundiyê bû rojeva komxebatê Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê li dar xist Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist Koşka Dadweriyê li Qamişlo ji nû ve hat vekirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye Hin sedemên teknîkî temamkirina entegrekirina YPJ`ê dereng dixin