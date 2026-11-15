Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir

Li bajarokê Meirestet El Xan ê bakurê Helebê bombeyeke goşî ya ji bermahiyên şer teqiya. Di bûyerê de zarokekî jiyana xwe ji dest da û birîndar jî hene.

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir
ROJANE
15 mijdar, 2026   22:31
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Îro, ji ber teqîna bombeyeke goşî ya ji bermahiyên şer li bajarokê Meirestet El Xan ê bakurê Helebê zarokekî jiyana xwe ji dest da, di heman demê de birîndariyên dîtir jî hene.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), ji destpêka 2026’an ve di encama teqînên bermahiyên şer 289 kesan jiyana xwe ji dest daye û 489 kes jî birîndar bûne.

(f)

Etîket:

Gotara berê

 Li Şamê kesek hat kuştin

Gotara pêşin

Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin

Nûçeyên Têkildar

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya ...

14 mijdar, 2026 - 14:37

 Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin

 Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin

14 mijdar, 2026 - 23:14

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

15 mijdar, 2026 - 14:19

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

14 mijdar, 2026 - 19:47

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û t...

13 mijdar, 2026 - 05:30