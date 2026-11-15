Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 

Komîteya Diyarkirina Bihayên Berhemên Petrolê li Sûriyeyê bihayê lîtreyek mazotê bi 150 lîreyên Sûriyeyê destnîşan kir. Bihayên benzîn û gaza navmalî û pîşesaziyê weke xwe ma, ji bo mazota germkirinê jî ti buha nehat destnîşankirin.

Hikûmetê bihayên nû yên mazotê eşkere kir 
ROJANE
15 mijdar, 2026   10:29
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî bultena nû, Komîteya Daîmî ya Diyarkirina Bihayên Berhemên Petrolê bihayê lîtreyek mazotê bi 150 lîreyên Sûriyeyê destnîşan kir. 

Bihayê lîtreyek benzîna ​​95 oktan 195 lîreyên Sûriyeyê û benzîna ​​90 oktan 185 lîreyên Sûriyeyê hat destnîşankirin.  Her wiha bihayê gaza navmalî gihîşt 1600 lîreyên Sûriyeyê û ya pîşesaziyê 2560 lîreyên Sûriyeyê.

Tevî bihayê nû yê mazotê lê ev bihayê nû jî ji bo piraniya welatiyan bilind e, bi taybet ku bihayê mazota germkirinê nehat kêmkirin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî

Gotara pêşin

Îranê êrişî sîstema parastinê ya Amerîkayê kir

Nûçeyên Têkildar

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

12 mijdar, 2026 - 06:40

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

13 mijdar, 2026 - 16:34

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

Cotkarên Hesekê bê çare mane

Cotkarên Hesekê bê çare mane

13 mijdar, 2026 - 07:00

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girê...

13 mijdar, 2026 - 20:45