Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

Nêzî 300 kesên jehrî bûne, di nav de rewşên giran hene, gihîştin Nexweşxaneya Serêkaniyê. Lê heta niha sedem ne diyar in.

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne
ROJANE
14 mijdar, 2026   19:47
HESEKÊ
+

Çavkaniyên tibî ji hundirê Nexweşxaneya Serêkaniyê daxuyand ku nêzî 300 rewşên jehrîbûnê di nav de rewşên giran hene, gihîştine nexweşxaneyê. Testên laboratuwarê tên kirin ku sedem werin diyarkirin, lê gumanên destpêkê li ser ava vexwarinê ne.

Çavkaniyan diyar kir ku test ji avê hatin birin ku werin analîzekirin, lê hîna jêdera jehrîbûnê krîtî nebûye û li benda encaman in.

Girêdayî mijarê, Komeleya “Rufqen Bîne” hişyarî da şêniyan ku kuvarkên bejahiyê nexin û bang kir ku cureyên jêdera wan nenas berhev nekin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Nûçeyên Têkildar

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

11 mijdar, 2026 - 23:01

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

12 mijdar, 2026 - 22:27

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir

12 mijdar, 2026 - 14:29

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

14 mijdar, 2026 - 18:36

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt

11 mijdar, 2026 - 15:17