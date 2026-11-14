Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt Hêzên Îsraîlê derbasî gundê Mairiya yê Derayê bûn Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin