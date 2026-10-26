Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Ji ber bihabûna mazotê cotkarên Kobanê nikarin erdên xwe biçînin ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026 Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê” Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir Komîteya Koçberên Girê Spî daxwaza parastina malbatên dorpêçkirî kir