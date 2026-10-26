Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Endamê Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê Mîthat Sancar û Parlamenterê DEM Partiyê Serhat Eren serdana rêveberiya nû ya Baroya Amedê kir.

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir
ROJANE
26 cotmeh, 2026   14:24
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Endamê Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê Prof. Dr. Mîthat Sancar û Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Serhat Eren serdana rêveberiya nû ya Baroya Amedê a bakurê Kurdistanê kir. Serokê Baroya Amedê Sertaç Buluttekîn û rêveberên baroyê pêşwazî li heyeta DEM Partiyê kir.

Heyeta DEM Partiyê û rêveberiya baroyê di serdanê de qala pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk, serweriya hiqûqê û misogeriya hiqûqî ya çareseriya demokratîk kir û li ser van mijaran gotûbêj kir.

Etîket:

Gotara berê

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Gotara pêşin

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Nûçeyên Têkildar

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

YJA Star: Em şopdarên mîrateya Bêrîtan in

24 cotmeh, 2026 - 11:14

Zeydî: Me bi YBŞ’ê re lihev kiriye

Zeydî: Me bi YBŞ’ê re lihev kiriye

23 cotmeh, 2026 - 23:06

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez dikin

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevah...

26 cotmeh, 2026 - 10:57

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

26 cotmeh, 2026 - 23:05

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24