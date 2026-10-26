Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

Komeke koçberên Girê Spî dema hewil dan vegerin malên xwe û li ser vexwendina Gerînendetiya Herêma Girê Spî derbasî bajarê xwe bûn, rastî êrişan hatin.

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   14:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Komeke koçberên Girê Spî yên ku hewil dan vegerin malên xwe dema gihîştin bajar rastî êrişan hatin.

Ev kom bêyî koordîneya bi Komîteya Koçberên Girê Spî re berê xwe danbûn malên xwe.

Li gorî agahiyên ku gihîştine ajansa me, ew kom bi armanca vegera malên xwe li ser vexwendina Gerînendetiya Herêma Girê Spî berê xwe dane avahiya gerînendetiyê, lê ew rastî êrişan hatin, êrişkaran êrişî seyareyan kirin û ew seyare talan kirin.

(sb)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Gotara pêşin

Koçberên li Kampa Waşûkanî xwepêşandan li dar xist

Nûçeyên Têkildar

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51

Ji Civaknas Michel Maffesoli piştgiriya ji bo aştiyê

Ji Civaknas Michel Maffesoli piştgiriya ji bo aştiyê

25 cotmeh, 2026 - 10:31

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Urdinê şermezar kir

Partiya Yekitiya Suryanan êrişa li dijî dêrekê ya li Ur...

24 cotmeh, 2026 - 14:44

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya yekgirtî ne

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya...

25 cotmeh, 2026 - 04:05