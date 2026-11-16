Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn

Têkildarî 25’ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan li Tirbespiyê semînerek hat dayîn.

Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn
Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn
Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn
Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn
JIN
16 mijdar, 2026   12:46
QAMIŞLO
+

Kongra Star a bajarê Tirbespiyê bi boneya 25’ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan semînerek li dar xist. Di semînerê de jinên endamên saziyên civaka sivîl amade bûn. 

Di semînerê de têkildarî tundiya li ser jinan belgeyek ji hêla endama Kongra Star Stêr Silêman ve hat xwendin.

Ji rêveberên Kongra Star Rojda Hesen got bi salan tundî li ser jinan hatiye kirin û ew ji mafên xwe bê par hiştine. Rojdayê da zanîn ku divê bi tu awayî tundî li ser jinan neyê kirin û ji bo bidestxistina mafên jinan, divê têkoşîn xurt bibe.

Di dawiyê de Rojdayê got gelek hewldan hene ku mafên jinan werin windakirin, lê li dijî vê yekê ew ê xwe bi rêxistin bikin û îradeya xwe nîşan bidin.

(ex)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Îranê zextê li ser jinan didomin

Gotara pêşin

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

Nûçeyên Têkildar

Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin

Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin

27 cotmeh, 2026 - 10:55

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçoveyeke destûrî de were naskirin

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçov...

4 mijdar, 2026 - 12:05

Kongra Star: Xwedîderketina li Kobanê xwedîderketina li îradeya azadiyê ya gelekî ye

Kongra Star: Xwedîderketina li Kobanê xwedîderketina li...

1 mijdar, 2026 - 10:24

Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn

Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn

12 mijdar, 2026 - 13:46

Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li dar xist

Kongra Star li Dêrikê ji bo redkirina tundiyê meşek li ...

15 mijdar, 2026 - 14:40

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

Rêxistina Kongra Star a Amûdê konferansa xwe li dar xist

1 mijdar, 2026 - 21:58