Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25

Kongra Star organized a seminar in the city of Tirbê Spîyê to mark November 25, the International Day for the Elimination of Violence Against Women.

Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25
Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25
Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25
Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25
WOMAN
16 November, 2026   13:52
QAMISHLO
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Women members of civil society organizations attended the seminar. During the event, Kongra Star member Stêr Suleiman read a document on violence against women.

Kongra Star administrator Rojda Hassen said that women had been subjected to violence for many years and deprived of their rights. She stressed that no form of violence against women should be tolerated and that the struggle for women's rights must be strengthened.

Concluding her remarks, Rojda said that many attempts were being made to strip women of their rights. In response, she said, women would organize themselves and assert their will.

ANHA


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