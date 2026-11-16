European Union discusses strengthening ties with Syria and supporting its stability

The European Union’s foreign policy chief, Kaya Kallas, announced that the bloc’s foreign ministers would discuss ways to strengthen relations with Syria today, Monday. She stressed that the country urgently needs support and investment to build its institutions and achieve stability, amid escalating tensions in the region.

European Union discusses strengthening ties with Syria and supporting its stability
NEWS
16 November, 2026   12:22
NEWSDESK
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The European Union’s foreign policy chief, Kaya Kallas, confirmed that the bloc’s foreign ministers would discuss strengthening relations with Syria and supporting its stability today, Monday.

Speaking to journalists ahead of the foreign ministers’ meeting in Brussels, Kallas said that Syria needs substantial investment to build its institutions and implement reforms, noting that the European Union wants to create the appropriate conditions for the return of Syrian refugees to their country.

She added that Syria’s stability is in the interests of Europe and the entire region, stressing that there are broad areas of cooperation between the two sides to support this stability.

Sh-S

ANHA

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