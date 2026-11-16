Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Syria border

The Israeli army announced that it had targeted a shipment of weapons and military equipment in the border area of Janta, between Lebanon and Syria, saying the shipment was intended for Hezbollah to strengthen its military capabilities.

Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Syria border
NEWS
16 November, 2026   14:27
NEWS DESK
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Israeli army spokesperson Ella Waweya said in a post on the X platform that the air force targeted a shipment of weapons and military equipment in the Janta area late Monday, claiming it was intended for Hezbollah.

She added that the shipment was meant to "strengthen the group's operational capabilities and be used to carry out attacks against Israeli civilians and Israeli army personnel," according to her statement.

Ella Waweya accused Hezbollah of repeatedly using the Janta area to transfer weapons and military equipment across the Lebanese-Syrian border, noting that the targeted shipment had been transported through the same area.

She also accused the group of continuing to use various areas in Lebanon to carry out military activities and transfer weapons, deeming that these actions pose a threat to Israel and violate existing understandings.

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