Residents of Girkê Legê: upholding coexistence, confronting discord is everyone's responsibility

Residents of the city of Girkê Legê have reaffirmed their commitment to peaceful coexistence among the region's communities and their rejection of attempts to incite discord and stir tensions between Kurds, Arabs, and Syriacs. They stressed the importance of preserving the fraternal ties that unite the people of the region and not allowing any party to exploit events to fuel divisions and undermine social cohesion.

Residents of Girkê Legê: upholding coexistence, confronting discord is everyone's responsibility
NEWS
6 November, 2026   06:30
QAMISHLO
ROHTA KHALAF, KENAN AL-SAYED
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Amid attempts by certain parties to stir divisions among the different communities of al-Jazira region, local residents are emphasizing the need to strengthen social relations, uphold fraternity, and foster solidarity in order to preserve civil peace.

In this context, ANHA's agency conducted interviews with several residents of the city of Girkê Legê in al-Jazira region. Citizen Asma Sami stated that the people of the region have lived together for many years, sharing moments of joy and sorrow as well as sacrifices. She stressed that the fraternal bonds between Kurds, Arabs, and Syriacs cannot be undermined by attempts to incite discord and provoke tensions.

She pointed out that certain parties are seeking to fuel disagreements among the region's communities and sow discord between them in an attempt to undermine the spirit of fraternity and coexistence that unites them. She emphasized that such attempts are rejected and that residents will not be drawn into these schemes.

She added that the blood shed by members of the different communities together, as well as the sacrifices they have made side by side, affirm their shared destiny. She stressed that the people of the region remain committed to coexistence based on democracy and humanitarian values, while rejecting injustice and discrimination among members of society.

For her part, citizen Shirin Amin affirmed that the fraternal relations between Kurds and Arabs extend back decades, and that members of both communities have lived together and shared their lives. She noted that attempts to incite discord and provoke tensions aim to destroy these relationships and create divisions among residents.

She explained that certain parties are seeking to fuel tensions between Kurds and Arabs and create a state of unrest within society. She stressed her rejection of these attempts, calling on the people of the region not to be drawn into incitement and to stand against everything that threatens the unity of society.

She further explained that Kurds, Arabs, Syriacs, and the other communities of the region form part of a single social fabric, and that preserving these relationships is a shared responsibility. She emphasized the need for solidarity to prevent the spread of discord and safeguard peaceful coexistence among all.

In turn, citizen Baraa Khaso affirmed that Kurds and Arabs have lived together as one family for many years, sharing their lives and sacrifices. She pointed out that the relationships among the people of the region should not be affected by attempts to stir divisions and discord.

She stressed that social unity cannot be achieved through slogans, but rather through maintaining mutual respect among its members and upholding the relationships that have united them over the years. She emphasized that differences should not become a cause of conflict or division.

She also explained that maintaining stability is everyone's responsibility, calling on residents to remain vigilant, avoid being drawn into attempts to sow discord, and stand united against anything that threatens coexistence among them.

She called on the relevant authorities and the transitional government to assume their responsibilities in protecting citizens and their property, work to prevent incitement and attempts to sow discord, and hold those responsible for such practices accountable. She emphasized that Kurds and Arabs are people of one country and that everyone has the right to live in safety and dignity.

ANHA


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