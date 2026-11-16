Almaz Rumi: Work continues as 2027 projects await approval

Kobani Mayor Almaz Rumi said road repair work had been delayed due to certain circumstances. Meanwhile, projects under the Union of Municipalities are being implemented, and proposals for 2027 have been submitted to Aleppo Governorate, with a response still pending.

Almaz Rumi: Work continues as 2027 projects await approval
Almaz Rumi: Work continues as 2027 projects await approval
Almaz Rumi: Work continues as 2027 projects await approval
Almaz Rumi: Work continues as 2027 projects await approval
SOCIETY - LIFE
16 November, 2026   03:50
KOBANI
JIHAN TMI
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Almaz Rumi, Mayor of Kobani, spoke to ANHA Agency about recent changes in the municipal administration and ongoing public service initiatives in the city.

Rumi noted that a few days ago, the Environmental Authority was integrated into Kobani Municipality as a committee under the Parks and Gardens Department. The committee is currently focusing on tree-planting activities.

The mayor explained that the municipality is one of the most vital institutions, as it is responsible for serving the population and developing the city. Its responsibilities include repairing infrastructure, improving residents' daily lives, maintaining the city's cleanliness, and ensuring the provision of essential services.

Rumi stated that all municipal departments continue to carry out their work effectively. Despite various challenges and circumstances, departments responsible for water treatment and sewage, technical affairs, municipal police, tax collection, parks, forestry, and sanitation continue to perform their duties as required.

Rumi also pointed out that road construction work usually begins during the summer months. However, certain circumstances prevented the municipality from adhering to this year's schedule, resulting in the work not being carried out as planned.

"A proposal to carry out 400 cubic metres of roadworks was submitted to the relevant authorities, but it was not approved. As a result, road repair work was delayed," she said.

Rumi added that severe weather conditions during the winter of 2025 had damaged roads in Kobani and its surrounding countryside.

The Union of Municipalities subsequently planned a road repair project and allocated 9,000 cubic metres of asphalt for Kobani and its surrounding areas.

The ongoing repair work is part of the Union of Municipalities' 2025 projects, with road maintenance operations continuing in Kobani, Al-Jalabiyah, and Khaniki.

Rumi also noted an increase in house construction during the summer months of this year, with 700 building permits issued.

2027 Projects Await Approval

Kobani Mayor Almaz Rumi said the municipality's projects for 2027 include road repairs, water purification, sewage networks, and other services.

"We have submitted the projects to Aleppo Governorate and are awaiting a response," she said.

ANHA


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