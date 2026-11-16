Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in

Residents of Hasakah are struggling with the lack of subsidised diesel fuel and rising prices in the market, with the price per litre reaching approximately 17,000 Syrian pounds. No date has yet been announced for the distribution of heating allocations. Residents have stated that around 75% of the population cannot afford to buy diesel, amid calls to accelerate distribution and regulate prices as winter approaches.

Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
Diesel shortages worsen hardship faced by Hasakah residents as Winter sets in
SOCIETY - LIFE
16 November, 2026   06:30
AL-HASAKAH
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Residents of the city of Hasakah are facing significant difficulties in securing their heating fuel needs. Subsidised diesel allocations have not yet reached fuel stations, and no date has been set for the start of distribution. As a result, residents are being forced to purchase diesel on the black market at prices ranging from 15,000 to 17,500 Syrian pounds per litre, according to reports from fuel stations.

75% unable to afford diesel

Resident Ahmad Haj Suleiman said that diesel is not consistently available and that, when available, its price reaches between 16,000 and 17,000 Syrian pounds per litre.

He pointed out that a household needs between three and four barrels of diesel during the winter, a cost that exceeds the financial means of most residents.

He explained that around 75% of the population cannot afford to purchase diesel, forcing many families to rely on blankets or wood-burning heaters.

Suleiman noted that some families cannot even afford to secure firewood. He added that residents previously received two barrels of diesel per family booklet, while the Autonomous Administration distributed approximately 300 litres per household last year.

He criticised the deterioration in the distribution system in recent months, noting that residents of Tell Tamer had previously stopped fuel tankers in protest against prices, but their demands received no response.

Workers' daily wages are not enough

For his part, resident Mohammed Abdullah said that living conditions have become extremely difficult. The price of a litre of diesel has reached approximately 17,000 Syrian pounds, while a worker's daily wage does not exceed 50,000 Syrian pounds, barely covering basic expenses without even taking heating costs into account.

Abdullah explained that daily life has become increasingly difficult for workers and people on limited incomes due to the continuous rise in the prices of essential goods and fuel. He stressed that high fuel prices are among the main factors contributing to the rising cost of living and placing an additional burden on residents.

He called on the government to take residents' circumstances into consideration and reduce the prices of fuel and essential commodities to levels compatible with citizens' incomes, enabling them to meet their basic living needs and enjoy better living conditions.

Meanwhile, Salem al-Abdullah, a motorcycle delivery worker, described the diesel situation this year as difficult. He explained that he spends the entire day working on his motorcycle to earn a living, yet his income is insufficient to cover daily necessities, let alone the cost of fuel.

He added that firewood is an available alternative for some families, but its price, which has reached approximately $200 per tonne, puts it beyond the purchasing power of many households.

Calls to accelerate distribution

As high prices persist and subsidised diesel remains unavailable, concerns are growing among Hasakah residents about a further deterioration in living conditions over the coming months. This comes amid calls to accelerate the distribution of heating allocations and regulate prices in line with residents' purchasing power, in order to prevent low-income families from being forced to endure the winter cold without adequate heating.

ANHA


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