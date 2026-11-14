7 people killed in traffic accident on Kirkuk–Hawler road

Seven people were killed and several others sustained injuries of varying severity in a horrific traffic accident on Friday evening on the road connecting Kirkuk and Hawler, following a violent collision involving three vehicles.

7 people killed in traffic accident on Kirkuk–Hawler road
KURDISTAN
14 November, 2026   12:44
Newsdesk
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According to media outlets in Southern Kurdistan, the accident occurred on the stretch of road leading from Altun Kupri (Perde) toward Kirkuk, after a pickup truck entered the road in the wrong direction and collided head-on with a Toyota Yaris. A third vehicle, a Cadillac, then crashed into the two vehicles after its driver was unable to avoid the sudden collision.

The accident killed the pickup truck driver at the scene, as well as six members of the same family who were traveling in the Toyota Yaris: a father, his wife, their three children, and the wife's sister.

Meanwhile, the couple, Rawa and Sulaf, who were traveling in the Cadillac, survived the accident. The husband suffered a broken arm and lost consciousness upon impact, while his wife sustained a pelvic fracture.

A-H

ANHA 

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