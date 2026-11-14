Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis

Traders at the vegetable and fruit market in Qamishlo completely shut down their shops today in protest against money exchangers refusing to accept old banknotes or imposing steep fees to exchange them, exposing traders to significant financial losses and disrupting their business operations.

Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
Qamishlo vegetable, fruit market closes in protest over currency crisis
NEWS
14 November, 2026   14:40
QAMISHLO 
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The vegetable and fruit market in Qamishlo witnessed a complete shutdown as traders protested the difficulties they face in exchanging old banknotes. Currency exchangers have been refusing to accept the old currency or imposing substantial deductions when exchanging it for the new currency or converting it into foreign currencies.

The closure reflects growing discontent among traders, who say these practices are causing significant financial losses, disrupting buying and selling activities, and placing additional economic burdens on them, particularly given the nature of their work, which requires daily cash transactions.

A-H

ANHA

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