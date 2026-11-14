Insecurity claims 50 lives in Syria over 2 weeks

Syrians are facing growing insecurity, with the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) documenting 50 deaths, including 43 civilians, across various parts of Syria since the beginning of November.

Insecurity claims 50 lives in Syria over 2 weeks
NEWS
14 November, 2026   11:07
NEWSDESK 
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According to the SOHR's figures, the victims included 43 civilians, among them two women and 14 children, in addition to seven non-civilians. The toll reflects the scale of the dangers threatening civilians in their daily lives.

Killings and stray bullets dominate the scene

The SOHR explained that the high number of casualties in such a short period is due to multiple sources of danger, ranging from murders and targeted killings to stray bullets that increasingly claim lives in streets and homes, as well as explosions caused by landmines and remnants of war.

ISIS poses renewed threat to civilians

The SOHR noted that attacks carried out by ISIS cells remain among the main threats to residents' lives, amid continued lawlessness and a lack of security control.

War remnants: A silent danger

Landmines and remnants of war also pose a silent threat to farmers, children and people returning to their areas, amid the absence of systematic clearance operations and measures to secure contaminated areas.

The SOHR stressed the need for responsible authorities and relevant security agencies to take serious and urgent steps to curb lawlessness and random shooting incidents, while working to remove landmines and remnants of war.

It also called for independent investigations to establish the circumstances surrounding the crimes and hold those responsible accountable, ensuring they do not escape punishment and protecting civilian lives.

A-H 

ANHA

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