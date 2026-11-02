2 brothers killed in shooting in Aleppo

Two young brothers were killed on Monday morning after being shot in the Sheikh Maqsoud neighbourhood of Aleppo.

2 brothers killed in shooting in Aleppo
NEWS
2 November, 2026   15:40
 NEWS DESK
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A source told ANHA correspondent that two individuals riding a motorcycle opened fire on the brothers, Abdo Othman and Hussein Othman, near a mosque in Sheikh Maqsoud neighbourhood in Aleppo.

The source said the incident took place at around 10:30 a.m. No further information was available regarding the circumstances of the shooting or the identities of those responsible.

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