Students affirm their right to education, protection of university identity

Students at the Faculty of Culture and Arts, affiliated with Rojava University in the city of Dêrik, expressed their support for the university council's position and reaffirmed their right to education, as well as the need to protect the university's distinct identity and the Kurdish language. They made these remarks in a statement read in front of the faculty building.

Students affirm their right to education, protection of university identity
NEWS
2 November, 2026   15:46
QAMISHLO
+

Students at the Faculty of Culture and Arts in the city of Dêrik, which is affiliated with Rojava University, issued a statement expressing their support for the position of the Rojava University Council and reaffirming their right to education and the protection of the university's distinct identity and the Kurdish language. The statement was read in front of the Faculty of Culture and Arts building in Dêrik.

Student Adham Sheikhmous read the statement in Kurdish. It said that students at the Faculty of Culture and Arts supported the statement issued by the Rojava University Council, stressing that the future, dreams, aspirations and right to education of Kurdish youth must not become victims of political manoeuvring and interests.

The statement noted that students have a fundamental right to participate in decisions concerning their future. It added that their choice was to protect the distinct character of their region, university and language.

The students called on all concerned parties, international institutions and the public to take a firm stand against injustice and exclusionary policies, and to defend young people's right to education.

ANHA

Tags:

Previous Article

2 brothers killed in shooting in Aleppo

Related News

Serê Kaniyê Camp displaced people remain determined to return home

Serê Kaniyê Camp displaced people remain determined to ...

2 November, 2026 - 02:40

War remnants kill children and injure others in Syria

War remnants kill children and injure others in Syria

30 October, 2026 - 20:38

Israeli Forces arrest 4 people in Quneitra Countryside

Israeli Forces arrest 4 people in Quneitra Countryside

31 October, 2026 - 21:57

Qamishlo students protest decision to limit Kurdish language classes 

Qamishlo students protest decision to limit Kurdish lan...

2 November, 2026 - 11:27

Kobani marks World Solidarity Day

Kobani marks World Solidarity Day

1 November, 2026 - 16:58

Turkish Gendarmerie beats three women near Derbasiyah

Turkish Gendarmerie beats three women near Derbasiyah

30 October, 2026 - 21:12