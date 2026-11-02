Students affirm their right to education, protection of university identity 2 brothers killed in shooting in Aleppo Kobani University rejects merger with Aleppo, Euphrates universities Students in Dêrik, Girkê Legê, Hasakah protest in defense of Kurdish-language education More than 800 displaced families prepare to return home Rojava University to continue previous admissions process, administrative, educational activities Preparations underway for 7th convoy of Serêkaniyê IDPs to return to original areas Qamishlo students protest decision to limit Kurdish language classes More than 140 students continue their study despite obstacles Politician: repeated assaults threaten integration process; hinders IDPs return Turkish plastic greenhouse project in Tartous raises questions Serê Kaniyê Camp displaced people remain determined to return home Hawar News Agency Plan – 2 November 2026 Mazloum Abdi: Syria’s stability requires Kurdish participation