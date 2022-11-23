صحف عالمية: الكرد يتعرضون للهجمات في أربع دول وواشنطن وتل أبيب تدرسان إجراء تدريبات عسكرية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تعرض الكرد في الشرق الأوسط للهجمات وسعي تل أبيب وواشنطن إلى إجراء تدريبات عسكرية وتحسن العلاقات الصينية الأميركية.

الكرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط يتعرضون للهجوم

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية في تحليل لها أن "الكرد في الشرق الأوسط يتعرضون للهجوم والاعتقال في أربع دول، حيث قتل العشرات في شمال غرب إيران، فيما قُتل نحو عشرين شخصاً في غارات جوية على شمال سوريا، كما تهدد كل من طهران وأنقرة بشن غزوات برية ستقتل وتشرد المزيد.

إنها لحظة ضغط غير مسبوقة على واحدة من أكبر المجموعات العرقية في العالم، لقد نشأ ذلك جزئياً بسبب الحرب في أوكرانيا وفك الارتباط الدولي عن المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات في وقت انشغال الغرب وروسيا بالصراع الدائر في شرق أوروبا. تحتفظ روسيا بوجود عسكري في شمال سوريا وهي المستفيد الأساسي من النظام السوري. وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في كل من العراق وسوريا، حيث تشارك مع الكرد في الجهود المستمرة لهزيمة فلول داعش. لكن كلاً من موسكو وواشنطن صامتتان إلى حد كبير بشأن الهجمات الإيرانية والتركية على الكرد.

وتعمل تركيا وإيران على تصعيد الضغط وزيادة العنف ضد السكان الكرد في بلدانهم وكذلك في سوريا والعراق. وشن الأتراك غارات جوية عبر الحدود ويستعدون لغزو بري محتمل في شمال سوريا، وضربوا مواقع في العراق. وصعدت أنقرة الضغط على الحزب السياسي الرئيسي الذي يقوده الأكراد في البلاد.

وترسل بدورها إيران قوات برية مدججة بالسلاح لقمع جزء من الانتفاضة السياسية في جميع أنحاء البلاد في البلدات والمدن الكردية.

ومثل تركيا، أطلقت إيران أيضاً صواريخ على الجماعات الكردية في العراق، مستخدمة طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة في هجوم في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

قال الخبير الأمني ​​المقيم في كوفنهاغن هيتاف روجان: "لم نشهد منذ فترة هذا الإيقاع في الهجمات الإيرانية والتركية في العراق وسوريا".

بينما في الوقت نفسه، هناك القليل من الأدلة على التنسيق المباشر بين أنقرة وطهران في مهاجمة الكرد، لكن من المحتمل أن يكون هناك بعض التفاهم الضمني بين البلدين، ومن المرجح أن إيران أعطت تركيا الضوء الأخضر لهجومها على شمال سوريا.

ويقول محللون إن الحسابات السياسية المحلية في أنقرة وطهران والتحولات الجيوسياسية تقود التقاء العنف والضغط السياسي.

وتواجه تركيا انتخابات حاسمة العام المقبل سيلعب فيها الكرد في البلاد دوراً مهماً في ضمان أو عدم ضمان إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، وإذا احتضن الكرد خصوم أردوغان، فقد يكلفه ذلك القيادة.

قد يؤدي الضغط المتزايد على المجموعة العرقية إلى توسيع الانقسامات بين الكرد والمعارضة التي أبدت في كثير من الأحيان عداءً أكبر تجاه التطلعات الكردية أكثر من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان".

الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إجراء تدريبات عسكرية لمحاكاة هجوم على إيران

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية " ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لمحاكاة هجوم على إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

أفادت قناة فوكس نيوز أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي يدرسان إجراء تدريب للقوات الجوية لتدريب الجنود على مواجهة محتملة مع إيران وحلفائها، قائلة إن هذا قد يحدث في الأسابيع القادمة.

خلال المناقشة مع ميلي، قال كوخافي: "تم الاتفاق على أننا في فترة زمنية حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة".

وقال إن "الجيش الإسرائيلي يروج لجميع الخطط العملياتية ضد التهديد الإيراني. إيران تتعرض للعديد من الضغوط الاقتصادية والعسكرية والداخلية، ومن ناحية أخرى، تواصل الترويج لبرنامجها النووي".

في البنتاغون، ناقش المسؤولان العسكريان "قضايا الأمن الإقليمي، وفرص تعاون وتنسيق ثنائي أكبر للدفاع ضد مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة وغيرها من البنود ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك"، وفقاً لقراءة البيان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، أن تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة قد بدأ في موقع فوردو النووي تحت الأرض.

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة في أماكن أخرى، وهو أقل بكثير من نسبة 90 في المائة اللازمة للمواد المستخدمة في صنع الأسلحة، ولكن أعلى بكثير من نسبة 20 في المائة التي أنتجتها قبل اتفاقية عام 2015 مع القوى الكبرى للحد من التخصيب عند حدود 3.67 في المائة".

مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة والصين يجتمعون في محاولة لتخفيف التوترات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيره الصيني للمرة الأولى منذ شهور، في أحدث علامة على تحسن العلاقات بين البلدين بعد انقطاع في آب بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ناقش أوستن ووزير الدفاع الصيني وي فنغي العلاقات الثنائية والمسائل الأمنية على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في مدينة سيم ريب الكمبودية، حسبما أفاد البنتاغون يوم الثلاثاء.

وأشار الاجتماع إلى أن زعماء أكبر اقتصادين في العالم ينخرطون مرة أخرى بعد عدة أشهر من الجمود الشديد بين واشنطن وبكين. بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان، قالت الصين إنها ستلغي أو تعلق التعاون مع الولايات المتحدة في ثمانية مجالات، بما في ذلك العديد من قنوات الحوار العسكري.

التقى الرئيس بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وهو أول اجتماع شخصي بين الرجلين منذ تولى بايدن منصبه قبل عامين تقريباً.

يوم السبت، التقت نائبة الرئيس كامالا هاريس مع شي في قمة أخرى في العاصمة التايلاندية بانكوك. هناك، وصف شي اجتماعه مع بايدن بأنه استراتيجي وبناء، مضيفاً أنه يأمل في أن يتمكن البلدان من تقليل سوء التفاهم، وفقاً لوزارة الخارجية الصينية. وقالت هاريس إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى المواجهة ويجب على الجانبين التعاون بشأن القضايا العالمية، بحسب البيان.

بالإضافة إلى الاجتماعات مع شي، استأنفت الولايات المتحدة والصين أيضاً المحادثات حول تغير المناخ في الأيام الأخيرة. كان تعليق محادثات المناخ مع الولايات المتحدة من بين التدابير المضادة الثمانية التي اتخذتها الصين بعد رحلة بيلوسي.

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، حيث يتصارع البلدان على التجارة وحقوق الإنسان والتكنولوجيا. نمت العلاقات أكثر توترا هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ووصلت إلى الحضيض بعد زيارة بيلوسي لتايوان في آب".

(م ش)