مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 9 – 2022

تخرج نساء ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، في وقفة احتجاجية منددة بمقتل الشابة الكردية جينا أميني، وتضامنا مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في روجهلات "شرق كردستان" وايران، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا جثمان أثنين من أبنائها الشهداء على مثواهم الأخير في مزار شهداء المدينة "الشهيد دجوار"، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس ناحية قامشلو ببيان تنديداً بمقتل الشابة جينا أميني وذلك أمام مجلس الناحية في مدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

شدد وجهاء وأهالي ريف دير الزور الغربي، على ضرورة الحملات الأمنية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية وأهميتها، مؤكدين على دعمهم للقوات لمواجهة والقضاء على خلايا داعش. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد مواطنو في إقليم الفرات أن جبال كردستان المدخل الرئيس لاحتلال منطقة الشرق الأوسط ولهذا تصب دولة الاحتلال التركي كل طاقتها لاحتلالها، مؤكدين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سلاح تركيا في إبادة الكرد وتحقيق مخططها العثماني. (مرفق بالصور والفيديو)

وصف أهالي شمال وشرق سوريا تصرف حكومة باشينيان في تسليمها مقاتليْ الكريلا لدولة الاحتلال التركي بالعدائي، ودعوا شعب أرمينيا إلى مطالبة حكومتهم بمراجعة تصرفاتها، والوقوف في وجه سياسة دولة الاحتلال التركي الرامية إلى خلق العداء بين الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد محامون أن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وإعفاءه من "الحق في الأمل" غير قانوني، فيما أوضحت أمهات السلام في حلب أن العزلة والحرب التركية على شمال وشرق سوريا ليستا منفصلتين. (مرفق بالصور والفيديو)

طالب سياسيون من مدينة الرقة، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه مخيم الهول الذي تتحمّل أعباءه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحدها، في ظل تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة، مشيدين بالجهود التي بذلتها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب والمرأة من خلال حملة "الإنسانية والأمن".(مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

عادت الاحتجاجات مرة جديدة إلى السويداء، إذ يرى ناشط سياسي أن حكومة دمشق أوقفت دورة الاقتصاد مما فاقم الأزمة المعيشية ولم يعد يتمكن الناس من تأمين الخبز، وأشار إلى أن الحكومة تدفع الأهالي إلى المواجهة النهائية، كاشفاً بأن السويداء تتجه إلى حالة شعبية أكثر تنظيماً وفاعلية حيث ثبت أنه لا حلول لدى دمشق وبأن اللامركزية هي الأكثر واقعية للحالة السورية العامة.

يحرم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أهالي قرى ناحيتي شرا وشيراوا الواقعة على خطوط التماس، من جني محصول الزيتون من بساتينهم أو زراعة حقولهم وحصادها، ليبقوا محرومين من مصدر رزقهم، إذ تبقى 3550 هكتار بلا زراعة أو حصاد و149 ألف شجرة دون جني محصولها، في خطوة ممنهجة لدفعهم نحو التهجير.

المرأة

أوضحت النساء في روج آفا، أن انتفاضة النساء في روجهلات كردستان وإيران تستمد قوتها من ثورة المرأة في روج آفا التي عرفت بثورة الديمقراطية والمساواة، كما شددن على أن الذهنية الديكتاتورية التي تفرض نفسها على حرية المرأة ستكون نهايتها على يد المرأة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA