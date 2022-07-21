مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 7 – 2022

ينظم مركز فرات للدراسات محاضرة بعنوان "التطورات السياسية غداة قمة طهران" في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر أهالي ناحية تربه سبيه 40 شهيداً وشهيدة من شهداء شهري حزيران وتموز الذين استشهدوا خلال أعوام وأماكن مختلفة، في صالة النادي السياحي بناحية تربه سبيه الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تدلي لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة بيانا مشتركا خلال فعاليات متفرقة في المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، تل تمر"، حيال العزلة المستمرة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، الساعة 18.00 ( مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية محاضرة حول ثورة 19تموز في قاعة المجلس في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين إسرافيل مصطفى، أن الاحتلال التركي يهدف إلى إحياء "الميثاق الملي"، وتحقيق أطماعه الاستعمارية، مؤكداً أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيديفي مواجهة الأطماع التركية.

حذر إعلاميون ناشطون في شمال وشرق سوريا من الانصياع للحرب الإعلامية النفسية التي تشنها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بالتوازي مع التهديد باحتلال الأراضي السورية، وأكدوا أن الحقائق على الأرض تختلف عما تروّج له أبواق الحرب الخاصة من مواقع ووسائل إعلامية.

أعلن المجلس العسكري السرياني عن جاهزيته واستعداده لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي، معتبراً الدفاع عن الأراضي السورية واجب على جميع السوريين، من منطلق الهوية السورية الجامعة، وأكد أن النصر حليفهم في الحرب القادمة.

أنقذت ثورة التاسع عشر من تموز ثقافات مكونات شمال وشرق سوريا من الضياع والاندثار، في وقت كانت فيه ثقافة هذه المكونات تعيش حالة من النسيان والإهمال والطمس المتعمد.

أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى، أن الهيئة على أهبة الاستعداد ضمن حالة الطوارئ، وتم تجهيز كافة المشافي والمستوصفات والنقاط الطبية المتحركة، وطالب الأهالي بتلقي دورات تدريبية في الإسعافات الأولية.

تستعدّ 7 من مؤسسات وتنظيمات واتحادات ومجالس المرأة في شمال وشرق سوريا لعقد الملتقى الأول لثورة المرأة في مدينة قامشلو ليومين متتاليين في الـ 22 و23 من شهر تموز الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز.

السياسة

عبّر السياسي المصري والمهتم بالقضية الكردية رامي زهدي عن دعمه لنداء الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا بفرض حظر جوي على المنطقة.

أكد سياسيون في إقليم الفرات أن ثورة 19 تموز غيرت مسار الحركة السياسية الكردية، وخلصت الأحزاب من القيود بعد فترة طويلة من الحظر والملاحقات الأمنية.

تقرير

عاد الحراك الشعبي والتظاهرات إلى محافظتي درعا والسويداء السوريتين، وذلك على وقع ازدياد حالة الاحتقان الشعبي بسبب تردي الأحوال المعيشية وارتفاع نسبة الفلتان الأمني، إذ أعتبر صحفي سوري أن حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية ضالعة ومتسببة بهذه الحوادث، مشيراً إلى أن تمسك حكومة دمشق بالمركزية الإدارية هو الذي يطيل سنوات الحرب.

ANHA