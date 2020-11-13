مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يشارك أهالي ناحية عامودا في مراسم استذكار شهداء حريق سينما عامودا، في حديقة السينما الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ستون عامًا مرّت على المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 280 طفلًا من أبناء عامودا، ولا زالت الأجيال تتناقل حكاية المأساة التي سببتها قوى الأمن التابعة للحكومة السورية عندما أحرقت سينما عامودا عام 1960 .

طالب مواطنون الحزب الديمقراطي الكردستاني ببذل جهود تصب في مصلحة الشعب الكردي والابتعاد عن تنفيذ مصالح تركيا الهادفة إلى محو الكرد، وطالبوا ذوي البيشمركة بتحذير أبنائهم من قتال إخوانهم الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

رأى حقوقيون أن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية، جريمة وانتهاك صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بالسجناء السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني، محمد عباس، الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يسند ظهر للشعب الكردي وليس أعداءه، وأكد أن كردستان ملك للشعب الكردي ولا يحق لأي عائلة التصرف بها وكأنها ملك لها. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو بأنّ الاتفاق المبرم بين بغداد وهولير حول شنكال هو بيع شنكال في بازار مصالح الدّول العالمية، مشيراً بأنّ الاتفاقية هي مؤامرة جديدة تخطّط لها تركيا وينفّذها الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعد مدرسة الصم والبكم، التي افتتحت حديثًا في مدينة الرقة، الأولى في مناطق شمال وشرق سوريا لتنشئة أجيال من فئة الصم والبكم والمكفوفين. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت طالبات ومعلمات في روج آفا "كيف يسمح المجلس الوطني الكردي بالتفاوض على التعليم بلغة الأم، وهي من المكتسبات التي تحققت بتضحيات الشهداء"، ونوهن أن هكذا مطالب تصب في خدمة الدولة التركية ومخططاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أثنى أهالي ناحية عين عيسى على الجهود والخدمات التي تقدمها لهم المؤسسات الخدمية في الناحية على الرغم من تعرضها المستمر للهجمات من قبل المحتل التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار المزارعون والمسؤولون في لجنة الزراعة في مقاطعة الشهباء إلى أن الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق أثّر بشكل كبير على الزراعة، وقلّص المساحات المزروعة، وكان سببًا في ازدياد عدد العاطلين العمل. (مرفق بالصور والفيديو).

تلبية لشكاوى الأهالي باشرت بلدية الشعب في الشدادي بإنجاز مشروع صرف صحي بطول ٢ كم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA