​​​​​​​تظاهرات في مقاطعة قامشلو رفضاً للمؤامرات المحاكة ضد شنكال

تتصاعد أصوات الشعب الرافضة للاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني حول إدارة شنكال، حيث خرج أهالي ناحيتي تربه سبيه وكركي لكي في تظاهرتين منفصلتين.

تربه سبيه

خرج العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو في تظاهرة مطالبين بوقف التآمر على المجتمع الإيزيدي واحترام إرادة شعبه في تقرير مصيره.

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية، وجاب السوق المركزي، مع رفع لافتات كتب عليها " مجزرة شنكال لن تُنسى"، وحمل أعلام مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار وأعلام الأحزاب السياسية.

وفي التظاهرة ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، غالية أيوب، وكلمة باسم مكونات ناحية تربه سبيه ألقاها عضو مجلس أعيان العشائر، حسين سادة.

وأشارت الكلمات إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، هو استمرار للمؤامرات التي تحاك ضد إرادة المجتمع الإيزيدي".

ونوهت الكلمات إلى أنه " يجب على المجتمع الدولي حماية المجتمع الإيزيدي وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة، لحماية المجتمع الإيزيدي من إبادات أخرى".

واختُتمت التظاهرة بالهتافات المؤيدة للشعب الإيزيدي، والتي تحيي مقاومة وحدات حماية شنكال.

كركي لكي

خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها في تظاهرة رافضة للمؤامرة التي تحاك ضد الشعب الإيزيدي في شنكال.

وحمل المتظاهرون أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، وهتفوا بالشعارات التي تندد بالاتفاقية المبرمة.

انطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات، وجابت الشارع الرئيس للناحية لتنتهي في وسط الناحية، بتجمع للحشود والوقوف دقيقة صمت.

تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي إدريس أحمد، وقال فيها " إن الحزب الديمقراطي الكردستاني خان أهالي شنكال في 2014، وتركهم بمفردهم أمام العدو، وارتكب بحقهم أبشع الجرائم، إلا أنه وبفضل ومساندة قوات الدفاع الشعبي تحرر قضاء شنكال من مرتزقة داعش، ونظم إدارته الذاتية ".

وأضاف أحمد "الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني رفضا مبدأ التعايش المشترك الذي شكله أبناء شنكال لأنفسهم، لذلك يسعيان إلى ضرب مكتسبات أهلنا فيه، والعمل على خلق الفتن والحروب، وإننا نقول لأهلنا هناك سنمد لكم يد العون والمساندة، ولن نسمح بتكرار أحداث عام 2014 ".

وانتهت التظاهرة بترديد الأهالي الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال.

(كروب/ م ح)

ANHA