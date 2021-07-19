​​​​​​​مؤتمر ستار يهنئ مكونات المنطقة بحلول عيد الأضحى

وجاء ذلك، خلال بيان أصدرته مؤتمر ستار في روج آفا بمناسبة حلول عيد الأضحى والذي يصادف يوم غد الثلاثاء، وتلقت وكالتنا نسخة منه.

وفيما يلي نص البيان:

"باسم منسقية مؤتمر ستار في روج آفا نبارك عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر ذا معنى روحي ومكانة مقدسة لدى الأمة الإسلامية، وعلى القائد عبدالله أوجلان وعوائل الشهداء، وجميع النساء بحلول هذه المناسبة ونتقدم لهن بأجمل التهاني والتبريكات.

للأعياد والمناسبات الدينية أهمية كبيرة، لمعانيها الإنسانية وقيمها الأخلاقية والثقافية لدى المجتمعات، ولأنها تحفظ وتصون هذه المعاني الأخلاقية.

وأملنا أن تصبح هذه المناسبات وسيلة لإحلال السلام وروح التسامح وحلّ كل المشاكل بالطرق السلمية للوصول إلى السلام والوئام نحو الاستقرار والأمان في المنطقة. وبهذه المناسبة نتوجه بالنداء لمختلف مكونات شعبنا بالحفاظ على تكاتفهم ووحدتهم وتوحيد كل الطاقات في سبيل تحقيق الاستقرار والحرية وتحرير المناطق المحتلة.

ونعاهد أهلنا المهجرين من عفرين وسري كانيه وكري سبي، بأننا ماضون بكل قوة وإصرار على تطوير النضال ضد الاحتلال وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأبناء شعبنا وتحرير جميع المناطق المحتلة، وبالرغم من الأجواء والظروف التي يعيشها شعبنا إلا أننا نجد في هذه المناسبة ما يوقد في قلوبنا شعلة الأمل والتفاؤل وما يبعث على أن الغد أجمل نتوجه نحن مؤتمر ستار لكافة مقاتلات الحرية والنساء المقاومات المناضلات بالتهاني ونجدد عهدنا على مواصلة درب شهيداتنا القديسات حتى تحقيق النصر وضمان سبل الحياة الكريمة لكافة النساء".

(آ)

ANHA