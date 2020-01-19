​​​​​​​مجلس المرأة في مقاطعة عفرين تفتتح ثاني ورشة للأعمال اليدوية

ولتوفّر الأيدي العاملة، افتتحت إدارة المرأة في مقاطعة عفرين قبل يومين ثاني ورشة للأعمال اليدوية ضمن مخيم سردم التابع لناحية أحداث بمقاطعة شهباء.

وكانت إدارة مجلس المرأة في مقاطعة عفرين قد افتتحت في الـ 18آب 2019 ورشة للأعمال اليدوية في مخيم برخدان، وبعد أن لاقى إقبالا كبيراً من قبل النساء، بادرت إلى افتتاح ورشة ثانية في مخيم سردم، وبإمكاناته الضئيلة يقوم مجلس المرأة في مقاطعة عفرين بتوفير المستلزمات الأساسية كـ الصوف، والخرز، والخيط، وسيخ حياكة الصوف.

ويشرف على الورشة 3 إداريات، و يبلغ عدد النساء اللواتي يعملن في الورشة 30 امرأة، وتبدأ ساعات العمل من الساعة 9:00 صباحاَ، للساعه 14:00عصراَ.

وتقوم النساء بصناعة الحقائب اليدوية، و القبعات الصوفية، والمناظر الفلكلورية، بالإضافة إلى ألبسة الأطفال، حيث تقوم النساء بجمع الانتاج و بيعه في الأسواق المحلية للمقاطعة.

كما تتلقى النساء الدروس الفكرية و تدريبات خاصة عن تطوير عملهن بالإضافة إلى التصاميم و الموديلات الحديثة.

وعن عمل الورشة تطرقت الإدارية في مجلس المرأة في مقاطعة عفرين نسرين سليمان إلى الهدف من افتتاح مثل هذه الورشات، وقالت: " قمنا بافتتاح هذا المشروع للأعمال اليدوية بهدف إحياء الثقافة والفن الكردي، وتنمية خبرات المرأة، إضافة إلى الدخل المادي، وتخفيف العبء عن كاهل المُهجّرين ".

ومن جانبها قالت العاملة في الورشة قُدرتْ بطّال: "إن فرص العمل معدومة، وخاصة للمرأة داخل المخيم، وعند افتتاح الورشة تقدمنا للعمل، ونحن سعيدات بهذا العمل ".

بينما كوليه خلو العاملة في الورشة قالت: " منذ عامين ونحن في مخيم سردم بدون عمل، تقدمنا للعمل في هذه الورشة لزيادة خبرتنا، ولتعليم غيرنا من النساء الأعمال اليدوية التراثية".

(ل ش/ م ح)

ANHA