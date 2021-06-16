​​​​​​​المئات يعزون بالشهيدة ملسا ديرك التي استشهدت بالأسلحة المحرّمة دوليّاً في باشور كردستان

قدم المئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدة ملسا ديرك التي استشهدت في استهداف بالأسلحة المحرمة دوليّاً على مناطق الدفاع المشروع، من قبل جيش الاحتلال التركي.    
خبر 2021-06-16T17:06:00 قامشلو

هذا ونصبت خيمة العزاء في ساحة مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية، في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو.

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مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بناحية كركي لكي، محمد جميل، كلمة أشار من خلالها إلى أن الدولة التركية تتخوف من استمرار نشر فكر الأمة الديمقراطية في أرجاء العالم، والتضحيات التي تقدمها قوات الكريلا في وجه هجماتها التي لا تتوانى فيها عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا.

وباسم عوائل الشهداء، طالب محمد الحزب الديمقراطي بتحديد موقفه من هجمات الاحتلال التركي، إما اختيار الخيانة مع الدولة التركية أو المقاومة مع أخوته الكرد ضد أعداء الشعب الكردي.

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وبدورها أوضحت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تربه سبيه، كلارا اديسا، أن الدولة التركية منذ تاريخ الدولة العثمانية وإلى اليوم الحاضر، تحاول توسيع نفوذها واحتلال المزيد من الأراضي على حساب الشعوب الأخرى وبالأخص الشعب الكردي.

كلارا بيّنت أن "الديمقراطية والعيش المشترك اليوم كانا بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان وتضحيات آلاف الشباب والشابات، ولكن بعض السياسات تحاول ضرب هذه المكتسبات". ليتم بعدها قراءة وثيقة الشهيدة وتسليمها لذويها.

'ملسا شهيدة كردستان وليست شهيدتنا وحدنا'

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وبدوره أكد والد الشهيدة ملسا ديرك، يوسف علي، أن الشهيدة ملسا ليست شهيدتهم وحدهم بل هي شهيدة كردستان وأنهم سيواصلون دربها إلى آخر نقطة دم في أجسادهم.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ع ع/ س ر)

ANHA


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