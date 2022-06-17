​​​​​​​العثور على جثتي امرأتين في مخيم الهول

وقال مصدر في قوى الأمن الداخلي لوكالتنا إن إحدى الجثتين هي لامرأة من مدينة الرقة اسمها فاطمة عمر المخلف، فيما لم يتم التعرف بعد على جثة المرأة الثانية.

وأضاف المصدر ذاته أن الجثتين عثر عليهما اليوم الجمعة في القطاع الثالث من مخيم الهول.

ويعتبر مخيم الهول أحد أخطر المخيم في العالم، ويحوي على عشرات الآلاف من المرتزقة وأسرهم من أكثر من 50 جنسية مختلفة.

وترفض غالبية الدول استلام رعاياها من المرتزقة بالرغم من النداءات المتكررة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومع تصاعد التهديدات التركية باحتلال المنطقة، صعّد المرتزقة من جرائمهم في مخيم الهول، وقتلوا العديد من قاطني المخيم خلال الفترة الأخيرة.

ويطالب اهالي المنطقة الدول التي لها رعايا في مخيم الهول باستلامهم أو بالمساهمة في إنشاء محكمة دولية لمقاضاة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق مواطني سوريا والعراق وبدان أخرى حول العالم.

(م)

ANHA