اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن انتهاكات تركيا في البحر المتوسط

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "إن وزير الخارجية سيطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي" وذلك بحسب وكالة فرانس بريس.

وظل التوتر مرتفعًا يوم الثلاثاء بين اليونان وتركيا، وكلاهما لديه سفن حربية في شرق البحر المتوسط بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث لإجراء أبحاث زلزالية عن موارد الطاقة في منطقة تقول اليونان إنها على جرفها القاري.

وانتقدت اليونان القرار ووصفته بأنه عمل غير قانوني ينتهك حقوقها السيادية، قائلة إن سفينة الأبحاث التركية كانت داخل منطقة يغطيها الجرف القاري اليوناني، وكما قال مسؤولون إن سفنًا حربية يونانية كانت في المنطقة، وكانت تراقب السفن التركية، وبأن الجيش في حالة تأهب.

كانت العلاقات بين اليونان وتركيا حليفتا الناتو وجيرانهما متوترة، وكانتا على خلاف منذ عقود حول مجموعة متنوعة من القضايا.

ووقعت تركيا العام الماضي اتفاقًا مع حكومة السراج، مما أثار غضبًا في اليونان ومصر وقبرص، الذين قالوا إن الاتفاق ينتهك حقوقهم الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي.

تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو الثلاثاء، لإبلاغها بالوضع في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أفاد مكتبه، وكان من المقرر أن يتحدث أيضًا مع رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد.

(ش م)