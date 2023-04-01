اليوم السادس من مهرجان المسرح. تجسيد ملحمة العشق لخاني واخرى باللهجة الصورانية

يستمر المهرجان شهيد يكتا هركول السادس للمسرح بفعالياته في مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو في يومه السادس وسط اقبال كبير.

وتضمن برنامج هذا اليوم، عرض مسرحية كوميدية تحت عنوان" عفواً ممو وزين" شارك في تمثيلها، فرقة "خالقوا الامل" من مقاطعة شهباء، ومتكونة من 4 ممثلين، والمسرحية من تأليف الكاتب احمد اسماعيل وإخراج محي الدين ارصلان.

وتجسد المسرحية "عفواً ممو وزين"، المستوحاة من ملحة ممو وزين التاريخية التي الفها الشاعر والفيلسوف الكردي احمد خاني، قصة عشق شاب وشابة، وهي عبارة عن مسرحية ضمن مسرحية، تتجسد في بدايتها، فكرة تسلط السلطات على المسرح الكردي ومنعها من عرض مسرحيات المرتبطة بالقضية الكردية وثقافته، ليتم فيما بعد تجسيد قصة ممو وزين من قبل ممثلين اثنين، ولكن هذه المرة لا تنتهي قصة العشيقين بموتهما، بل بالفراق بينهما، وهذه المركز لم يلعب "بكو" دور الشرير في القصة، بل كان التجزئة التي يعاني منها الشعب الكردي واحزابه، والتعصب الذي يعاني منه الاحزاب الكردية من عدم تقبل الاخر.

لتنتهي المسرحية الاولى بتفاعل كبير من الجمهور، لاسيما ان عدد كبيراً منهم كان مهجرين عفرين.

فيما، ميز يومه السادس بمشاركة فرقة" كايا" من مدينة بوكان في شرق كردستان، عبر عرض مسرحية "الحلم الاسود" والذي شارك في تمثيلها ممثلتين، وهي من اخراج كاوا محمد زارة.

حيث تجسد المسرحية التي تعرض باللهجة الصورانية، معناة مرأة تعاني من امراض نفسية، جرأ من رأت من ظروف صعبة، وتجسد في المسرحية ممثلة دورين هما روح الخير وروح الشر، يسلط الحوار بينهم الضوء على المشاكل النفسية التي تعاني منها هذه الامرة.

هذا ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان شهيد يكتا هركول للمسرح في نسخته السادسة بعرض مسرحيتين يومياً إلى جانب محاضرات عن فن المسرح حتى الأول من نيسان المقبل وفي اليوم التالي يسدل الستار على المهرجان بتسليم الجوائز للفائزين كأفضل عمل.

(خ ع)

ANHA