الإدارة الذاتية تتأكد من جهوزية صوامع الحبوب قبيل استلام المحصول

وضم الوفد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي علي الكعود والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة سمر حسين وإلياس عبو ونوابهما.

وتفقد الوفد خلال جولته صوامع الحبوب في حي العنترية بمدينة قامشلو، وتبلغ سعتها الاستيعابية حولي 120 ألف طن.

نائب هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة محمود محمد أوضح لوكالتنا: "خلال الجولة التفقدية تم التأكد من جهوزية مراكز الحبوب لاستلام محصول الحبوب لعام 2020".

وأكد محمد بأن الهيئة استلمت اليوم، أول دفعة من محصول القمح في مركزي كبكا وعامودا.

(ل م- ب ح/ أ ب)

ANHA