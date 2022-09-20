تتوجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى قاعة المركز الثقافي في مدينة كوباني؛ حيث من المقرر أن يعرض كومين فيلم روج آفا لأول مرة "فيلم كوباني" عقب إنهاء تصويره أواخر عام 2021.

ويجسّد الفيلم الأحداث التاريخية لمقاومة كوباني الشهيرة ضد داعش بين عامي 2014 و2015 والتي تلقى فيها داعش هزيمته الأولى أثناء تمدده في سوريا والعراق.

الفيلم من إخراج أوزلم ياشار استناداً إلى رواية الكاتبة مديا دوز وعمل على إنتاجه كومين فيلم روج آفا وحركة الثقافة والفن (TEV-ÇAND) عام 2021؛ وتبلغ مدة الفيلم ساعتين و30 دقيقة؛ وصوّرت أحداثه في مناطق مختلفة من مقاطعة كوباني التي شهدت معارك حقيقية قبل أعوام ضد داعش.

التقت وكالتنا بمساعد المخرج ديار حسو وأحد كوادر فريق العمل والذي يشرف على الاستعدادات لعرض الفيلم، أشار أثناء حديثه إلى أن أغلب الممثلين في الفيلم هم من عاشوا أحداثاً حقيقية خلال مقاومة كوباني ضد داعش وساهموا في تصوير الفيلم، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المحليين.

حسو أوضح أن اختيار مقاومة كوباني كموضوعٍ للفيلم جاء في إطار إحياء وتجسيد المقاومة وإبقاءها حية تاريخياً، والتعريف أكثر ببطولة المقاتلين الذين سطروا ملاحم بطولية.

هذا وسيعرض الفيلم على شاشة عملاقة خلال 7 أيام متتالية من 20 أيلول حتى 26 أيلول الجاري عند الساعة 19:00 في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

ويقول ديار حسو أن الفيلم من المقرر أن يعرض في مدن مختلفة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وأن يشارك في مهرجان فالنسيا الدولي السينمائي في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وعدد من المهرجانات السينمائية الأخرى خلال الأعوام القادمة.

ونشر المقطع الدعائي لفيلم كوباني في 13 من أيلول/سبتمبر الجاري؛ في الذكرى السنوية لاستشهاد الثوري والسينمائي، مازدك أرارات (عمر باغجي)، الذي شارك في إنتاج الفيلم.

(ز س/د)

ANHA