طلبة كركي لكي ورميلان يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم

يواصل طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان احتجاجاتهم الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، القاضي بتخصيص 3 حصص أسبوعية فقط لتدريس اللغة الكردية، مطالبين بضمان حقهم في مواصلة تعليمهم بلغتهم الأم.

طلبة كركي لكي ورميلان يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الأم
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   12:33
قامشلو
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تتواصل احتجاجات طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان في منطقة الجزيرة، رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية والذي حصر التدريس باللغة الكردية في المدارس بثلاث ساعات أسبوعياً فقط.

وفي هذا الإطار خرج الطلبة اليوم في وقفة احتجاجية أمام مدرسة الشهيدة شيلان في بلدة رميلان، أكدوا خلالها تمسكهم بحقهم في التعليم باللغة الكردية ورفضهم تخصيص 3 حصص أسبوعية فقط لتدريس لغتهم الأم.

وطالب الطلبة خلال الوقفة الاحتجاجية باعتماد اللغة الكردية لغة أساسية للتعليم في المدارس، مؤكدين أن ثلاثة حصص لا يتيح لهم تعلم لغتهم الأم بالشكل المطلوب.

وأكد الطلبة أن اللغة الأم تمثل جزءاً أساسياً من الهوية والثقافة، وأن التعليم بها حق لا يمكن التنازل عنه، مشددين على ضرورة حماية اللغة الكردية وضمان حق الأجيال القادمة في التعلم بها، ومطالبين الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بتدريسها.

واختتمت الوقفة الاحتجاجية بالشعارات التي تحيي اللغة الأم من بينها "لا حياة دون اللغة".

(ر خ/ح)

ANHA


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