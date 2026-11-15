الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى أراضيه 

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود باستخدام بالونات موجّهة، في وقت تكثّف فيه عمّان تحركاتها الأمنية والتنسيقية مع سوريا لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما فيها تهريب المخدرات ونشاط مرتزقة داعش.

الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى أراضيه 
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   13:23
مركز الاخبار
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قالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم، أن قواتها في المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية، بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء توجهها نحو المملكة.

 وأضافت "إن وحدات حرس الحدود تمكنت من التعامل مع البالونات وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة المحمّلة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات"، مشيرة إلى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في ظل تحركات أردنية مكثفة تصفها أنها إجراءات أمنية على الحدود، بالتوازي مع تكثيف التنسيق السياسي والأمني مع الحكومة الانتقالية السورية لمواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وفي هذا السياق، استضافت دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، برئاسة وزيري الخارجية أيمن الصفدي وأسعد الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين ومسؤولين من البلدين.

وتناولت الاجتماعات ملفات الدفاع والأمن وأمن الحدود، إلى جانب تطوير المعابر الحدودية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة.

تحركات لوزارة الخارجية الأردنية

وسبق ذلك، إعلان الأردن في 27 تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة مع الجانب السوري، لمتابعة تداعيات الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع قالت عمّان إنها تابعة لداعش في الجنوب السوري، على خلفية تهديدات أمنية مرتبطة بهجمات شهدتها المملكة، وفق التصريحات الأردنية.

وكانت عمّان قد أكدت حينها استمرار التنسيق الأمني مع دمشق في ملفات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، معتبرة أن داعش يشكل تهديداً مشتركاً للبلدين.

وفي 9 تشرين الثاني، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماعات دمشق، استمرار العمل المشترك لمكافحة تهريب المخدرات، فيما أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني ومتابعة الملفات الحدودية.

(أم)

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