مخطط وكالة أنباء هاوار 15-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 15-11-2026
مخطط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   02:00
+

- دفع تأخّر صرف المستحقات وارتفاع أسعار المحروقات، بعض مزارعي الحسكة، إلى بيع جراراتهم وآلياتهم الزراعية وإغلاق مشاريعهم، بعد عجزهم عن تسديد الديون وتأمين تكاليف الإنتاج، وسط مخاوف من اتساع دائرة العزوف عن الزراعة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مثقفون في مدينة كوباني ضرورة حماية الحق في التعليم باللغة الأم لجميع المكونات، معلنين رفضهم القاطع لأي إجراءات تحدّ من التعليم باللغة الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

- ألقت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار بظلالها على مختلف جوانب حياة السكان في منطقة الجزيرة، ولم تسلم منها عادة "المونة الشتوية" المتوارثة، ورغم هذه التحديات، تؤكد النساء إصرارهن على إعداد المونة ولو بكميات قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، لضمان الحفاظ على هذا الإرث وتأمين احتياجات عائلاتهن الأساسية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تابعت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع تطورات المشهد السوري وما لحق بمواقعه الأثرية من أضرار ونهب خلال سنوات الحرب، إلى جانب التحولات المحتملة في السياسة الإسرائيلية عقب التغييرات في القيادة، وانعكاساتها على ملفات المنطقة، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وتعزيز الاستقرار.

- تحت شعار "من الاعتراف بالحقوق إلى بناء مجتمع عادل وآمن" ينظم مجلس المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، منتدى في مدينة الحسكة، الساعة 09:30. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، لليوم الثالث على التوالي في مدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار في مدينة الدرباسية ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 10:00، وفي مدينة تل تمر ينظم اجتماعاً الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

العلامات:

المقال السابق

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أراضي زراعية في ريف القنيطرة

أخبار ذات صلة

مخطط وكالة أنباء هاوار 04-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 04-10-2026

الأحد 4 تشرين الأول, 2026 - 02:00

مخطط وكالة أنباء هاوار 6-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 6-11-2026

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 02:00

مخطط وكالة أنباء هاوار 27-09-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 27-09-2026

الأحد 27 يلول, 2026 - 02:00

مخطط وكالة أنباء هاوار 26-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 26-10-2026

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 02:00

مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 02-11-2026

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 02:00

مخطط وكالة أنباء هاوار 11-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 11-10-2026

الأحد 11 تشرين الأول, 2026 - 02:00