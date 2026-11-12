كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات في غزة ولبنان وسوريا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية في عدة جبهات، مشدداً على أن القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل تقع ضمن مسؤولية الحكومة.

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات في غزة ولبنان وسوريا
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   12:21
مركز الأخبار
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لإصدار توجيهات إلى الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية في مختلف الجبهات.

وقال كاتس، في بيان نشره اليوم، إن "هذه التوجيهات تشمل تنفيذ عمليات تصفية في قطاع غزة، وعمليات دفاعية وهجومية في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا لحماية بلدات هضبة الجولان، ومواصلة العمليات ضد الارهاب في الضفة الغربية".

وأضاف أن إسرائيل أثبتت الحزم وحسن التقدير في مواجهة إيران، بالتنسيق الكامل مع جيش الدفاع، مؤكداً أن هذا النهج سيستمر وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

وشدد كاتس على أن "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر الإجراءات السياسية الجارية بالتوازي"، مؤكداً أن هناك رئيساً واحداً للحكومة ووزير دفاع واحد يوجّهان الجيش، وحكومة واحدة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية سكانها، وذلك في إطار الرقابة القائمة والمطلوبة.

وختم بالقول إن هذا النهج كان قائماً وسيستمر في المستقبل.

(م ش)

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