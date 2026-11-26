البرلمان الأوروبي يرحب باتفاق دمشق وقسد ويدعو إلى ضمان مشاركة الكرد في المرحلة الانتقالية إيران تنفي مسؤوليتها عن هجوم في الكويت أودى بحياة إيطاليَّين ترامب: أميركا تمضي في إنشاء أكثر من 20 منشأة للصناعات الدفاعية انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة للأمن الداخلي في ريف دير الزور أهالي الجزيرة وكوباني يحيون ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني بفعاليات متنوعة استشهاد مواطن أثناء استهداف دورية لقوى الأمن الداخلي في الحسكة وفاة إيطاليين متأثرين بإصابتهما في هجوم إيراني استهدف الكويت السعودية: هجوم حوثي على مصفاة جازان توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز لتفتيش المارة ألمانيا تعتقل عراقيَّين للاشتباه بالتخطيط لاستهداف معابد يهودية في أوروبا الجيش الكويتي يعلن التصدي لمسيّرات وإصابة 4 أشخاص باستهداف موقع حيوي احتفاليات في تل تمر وزركان والدرباسية بالذكرى السنوية لتأسيس PKK أهالي كوباني: نقف جميعاً مع أبناء شعبنا في جنوب كردستان أهالي كوباني يحتفلون بـ 27 تشرين الثاني