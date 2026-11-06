خلافات جنوب كردستان وتداعيات الانتخابات الأمريكية محورا الصحف

يرى مراقبون أن تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينذر بمرحلة سياسية حساسة في إقليم كردستان، وسط مخاوف من عودة الانقسام بين هولير والسليمانية، بالتزامن مع تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية وما تفرضه من تحديات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستقبل سياساته تجاه إيران، فضلاً عن التساؤلات بشأن كيفية تعامل الديمقراطيين مع مكاسبهم الانتخابية وانعكاساتها على المنطقة.

خلافات جنوب كردستان وتداعيات الانتخابات الأمريكية محورا الصحف
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   08:58
مركز الأخبار
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سلطت الصحف العربية الصادرة اليوم، الضوء على تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في أعقاب إعلان الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة إقليم كردستان التي شكلت من قبل الديمقراطي وعلى تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية، وانعكاساتها على مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته تجاه إيران.

أربيل.. انسحاب الاتحاد الوطني يمهد لإقليم بسلطتين

ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني دخل مرحلة أكثر حساسية، عقب إعلان رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، ورفض الاعتراف بمخرجات الجلسة الأخيرة للبرلمان، ملوحاً باتخاذ خطوات مماثلة إذا واصل الحزب الديمقراطي اتخاذ قرارات سياسية وإدارية منفردة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تهديد طالباني بإقامة ترتيبات سياسية وإدارية مقابلة في السليمانية يعيد إلى الواجهة احتمالات انقسام السلطة بين أربيل والسليمانية، خصوصاً في ظل الخلاف بشأن توزيع المناصب والصلاحيات وتشكيل الحكومة العاشرة.

ويأتي التصعيد بعد استئناف برلمان كردستان أعماله وانتخاب هيئة رئاسته، في خطوة عدّها الحزب الديمقراطي استكمالاً للمسار الدستوري وإنهاءً لحالة التعطيل، بينما عدّها الاتحاد الوطني تجاوزاً لمبدأ الشراكة ومحاولة لفرض إرادة طرف واحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة تستحضر تجربة الإدارتين اللتين عرفهما الإقليم خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل توحيد الإدارة عام 2006، محذرة من أن استمرار الخلاف قد يمتد إلى المؤسسات المحلية والموارد المالية والأجهزة الأمنية، بما يهدد وحدة القرار السياسي والإداري للإقليم.

ماذا سيفعل دونالد ترامب؟

أما صحيفة "عكاظ" السعودية فتناولت تداعيات الانتخابات النصفية الأمريكية على الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الحرب مع إيران وتكاليفها الاقتصادية أسهمت في تراجع فرص الجمهوريين، وأثارت انتقادات داخل الحزب نفسه.

ورأت الصحيفة أن ترامب سيواصل الضغط على إيران بمختلف الوسائل، باعتبار أن حسم الملف الإيراني يمثل أولوية استراتيجية له، فضلاً عن رغبته في ترسيخ إرث سياسي خلال ما تبقى من ولايته.

هل يتواضع الديمقراطيون عند النصر؟

من جانبها، تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، محذرة من المبالغة في تفسير النتائج على أنها نهاية للترمبية.

 وأشارت إلى أن تداعيات الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الوقود أسهمت في تراجع شعبية الجمهوريين، داعية الديمقراطيين إلى تجنب التصعيد السياسي واستثمار انتصارهم بحذر، قبل أن تطرح التساؤل الأهم بشأن انعكاسات التحول في موازين القوى الأمريكية على سياسات واشنطن تجاه المنطقة العربية.

(م ح)

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