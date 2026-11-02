زيلينسكي: مقتل 18 شخصاً جراء قصف روسي في زابوريجيا

أعلن زيلينسكي مقتل 18 شخصاً جراء قصف روسي استهدف قرية في زابوريجيا، مشيراً إلى تدمير مدرسة كانت تُستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

زيلينسكي: مقتل 18 شخصاً جراء قصف روسي في زابوريجيا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   22:10
مركز الأخبار
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مقتل 18 شخصاً على الأقل جراء ضربات جوية روسية استهدفت قرية في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الافتراضي، إن القرية تعرضت منذ ساعات الصباح لقصف بقنابل جوية، مشيراً إلى أن إحدى الغارات استهدفت مدرسة كانت تُستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 18 قتيلاً، في وقت تتواصل فيه متابعة تداعيات القصف وحصر الخسائر.

وفي تعليق على الهجوم، قال زيلينسكي إن الضربات تبدد الآمال بإحراز تقدم نحو السلام، رغم الهدنة المحلية التي شهدها الأسبوع الماضي.

واعتبر أن الهجوم يمثل رسالة معاكسة للجهود الرامية إلى خفض التصعيد، متهماً موسكو بالمراهنة على استمرار العمليات العسكرية وسقوط مزيد من الضحايا.

(ع م)

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