تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

نفذّت القوات الإسرائيلية تفجيرات وقصفاً مدفعياً في بلدات جنوب لبنان، واستهدفت بيت ياحون وكونين وإبل السقي، وواصلت تجريف المنازل والبنى التحتية في زوطر الشرقية.

تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   20:32
مركز الأخبار
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نفذّت القوات الإسرائيلية، اليوم، تفجيرات وقصفاً مدفعياً استهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار عمليات تجريف المنازل والبنى التحتية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذّت تفجيراً عنيفاً في بلدة بيت ياحون بعد ظهر اليوم، فيما استهدفت المدفعية أطراف بلدة كونين، وأطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات تجريف المنازل والبنى التحتية في بلدة زوطر الشرقية، حيث شوهدت جرافات ضخمة تهدم منازل في أحد أحيائها.

وأشارت الوكالة إلى أن البلدة تشهد بصورة شبه يومية تفجير منازل وشن غارات جوية على أطرافها.

(ع م)

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