مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس وبلدة المصدر وحي تل الهوا في قطاع غزة.

مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   19:07
مركز الأخبار
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قُتل 4 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤولون في القطاع الصحي ومسعفون.

وقال مسعفون إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقتين في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، فيما قُتل شخص ثالث في غارة على بلدة المصدر وسط القطاع.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في حي تل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، لترتفع حصيلة القتلى خلال اليوم إلى أربعة على الأقل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارتين استهدفتا مسلحين فلسطينيين، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعليق فوري بشأن استهداف السيارة في حي تل الهوا.

(ع م)

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