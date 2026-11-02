توغل إسرائيلي في ريف درعا بالتزامن مع تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري

توغلت ثلاث سيارات إسرائيلية في قرية معرية بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري.

توغل إسرائيلي في ريف درعا بالتزامن مع تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   18:16
مركز الأخبار
+

توغلت ثلاث سيارات تابعة للقوات الإسرائيلية، اليوم، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ووصلت إلى منطقة الحارة التحتا في الحي الغربي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن التوغل مع تحليق للطيران في أجواء محافظة درعا ومناطق متفرقة من الجنوب السوري، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في سياق توغلات متكررة للقوات الإسرائيلية في مناطق من الجنوب السوري، وسط مخاوف الأهالي من تداعياتها الأمنية.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية

المادة التالية

مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أخبار ذات صلة

العثور على قطع فخارية سورية زرقاء في موقع أثري بمدينة روسية

العثور على قطع فخارية سورية زرقاء في موقع أثري بمدينة ر...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 08:56

تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا

تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 22:01

سياسي كردي: ضمان التعددية السياسية ضرورة لبناء سوريا ديمقراطية

سياسي كردي: ضمان التعددية السياسية ضرورة لبناء سوريا دي...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 02:50

القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا

القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 19:04

مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة منبج

مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة منبج

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 21:55

طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص

طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 10:50