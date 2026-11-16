مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة

في إطار تعزيز دور الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة، نظّم مؤتمر ستار تدريباً توعوياً للرجال في بلدة السيكر التابعة لمدينة الدرباسية.

مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار ينظم تدريباً للرجال حول مناهضة العنف ضد المرأة
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   15:54
الحسكة
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نظم مؤتمر ستار تدريباً توعوياً للرجال في بلدة السيكر التابعة لمدينة الدرباسية، بمشاركة 30 شخصاً من أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس.

ويُقام التدريب في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي في بلدة السيكر، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم، ويتضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تسلط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة، إلى جانب توعية الرجال بمخاطر هذه الظاهرة وانعكاساتها على المرأة والمجتمع.

كما تهدف المحاضرات إلى تعزيز مسؤولية الرجال في مناهضة العنف، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات التي تساهم في ممارسته، وترسيخ ثقافة احترام المرأة وحقوقها ورفض جميع أشكال الإساءة والعنف الممارس بحقها، بما يسهم في بناء مجتمع قائم على المساواة والتعايش والاحترام المتبادل.

(م ع/م)

ANHA


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