الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قراراً بتحديد ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً بتحديد الدوام الرسمي للجهات العامة من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، اعتباراً من الأول من كانون الأول 2026، مع استثناء الجهات الاقتصادية.

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قراراً بتحديد ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   13:13
مركز الأخبار
+

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1616/ لعام 2026، القاضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلي للعاملين في الدولة، اعتباراً من الأول من كانون الأول 2026.

وبحسب القرار، تبدأ ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

وأوضح القرار أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، التي تقتضي طبيعة عملها استمرار العمل، تتولى تحديد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه، وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها، مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة.

كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالف مضمونه، على أن يُنشر ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

أمهات السلام يبدأن "مناوبة السلام" في أنقرة

المادة التالية

جامعة كوباني ترفض قرار إلحاقها بجامعتي حلب والفرات

أخبار ذات صلة

طلبة ديرك: التعليم باللغة الكردية حقنا

طلبة ديرك: التعليم باللغة الكردية حقنا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 13:21

سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ في إمرالي

سنجار: السيد أوجلان انتقل إلى المكان الجديد الذي أُنشئ ...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 22:53

القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا

القوات الإسرائيلية تعتقل شخصاً في ريف درعا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 19:04

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 21:53

السيول في سوريا تودي بحياة 7 أشخاص وتخلّف أضراراً واسعة خلال 72 ساعة

السيول في سوريا تودي بحياة 7 أشخاص وتخلّف أضراراً واسعة...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 10:58

كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة

كوباني تحتفل بيومها العالمي وتؤكد صون مكتسبات المقاومة

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 15:50