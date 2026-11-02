طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية

شهدت مدن ديرك وكركي لكي والحسكة، احتجاجات طلابية رفضاً للقرارات المتعلقة بتدريس اللغة الكردية، وتمسكاً بحق الطلبة في التعلم بلغتهم الأم، وطالب المحتجون بضمان التعليم باللغة الكردية والاعتراف بها دستورياً، مؤكدين رفضهم لأي إجراءات تحد من حضورها في العملية التعليمية.

طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
طلاب ديرك وكركي لكي والحسكة يحتجون دفاعاً عن التعليم باللغة الكردية
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   12:53
مركز الأخبار
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تتواصل الاحتجاجات الطلابية الرافضة لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية والذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط، وفي هذا السياق خرج طلبة ديرك وكركي لكي والحسكة بمنطقة الجزيرة، اليوم في احتجاجات.

ديرك

وفي مدينة ديرك، خرج العشرات من طلبة المدارس في وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع التربوي، رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية الذي حصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وطالب الطلبة خلال الوقفة بضمان حقهم في التعلم باللغة الكردية، إلى جانب الاعتراف بها دستورياً، قبل أن يتوجهوا إلى سوق المدينة، مرددين شعارات تؤكد تمسكهم بحق الدراسة بلغتهم الأم ورفض القرار المتعلق بتقليص تدريسها.

واختتمت الاحتجاجات بترديد شعارات من بينها: "لا حياة دون اللغة"، و"لغتنا كرامتنا"، و"سنحمي لغتنا".

كركي لكي

وفي مدينة كركي لكي، نظم الطلبة مسيرة احتجاجية داخل المدينة للمطالبة بضمان حقهم في التعليم باللغة الكردية، مؤكدين ضرورة تدريس جميع المواد والمناهج باللغة الأم في مختلف المراحل التعليمية.

وشدد المشاركون على تمسكهم بمواصلة تعليمهم باللغة الكردية، ورفض أي قرارات أو إجراءات من شأنها الحد من هذا الحق، كون اللغة الكردية جزءاً أساسياً من هويتهم وثقافتهم.

وطالب الطلبة بضمان التعليم باللغة الكردية بدءاً من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الجامعية، إلى جانب إعداد المناهج والمواد التعليمية باللغة الكردية، بما يضمن استمرار التعليم بها وتطويرها في المجالات العلمية والأدبية.

الحسكة

وفي مدينة الحسكة، خرج عشرات الطلبة في وقفة احتجاجية عند دوار الحمامة وسط المدينة.

ورفع الطلبة خلال الوقفة لافتات حملت عبارات "اللغة الكردية هويتي"، و"لا حياة دون اللغة"، و"لغتنا هي وجودنا"، كما حملوا كتباً مدرسية باللغة الكردية، ورددوا هتافات من بينها "طالبوا بلغتكم ولا تخافوا".

وقال الطالب باران لقمان لوكالتنا إن الطلبة يرفضون حرمانهم من لغتهم بعد دراستها على مدى عشر سنوات متواصلة، مضيفاً: "لغتنا هي وجودنا، ولا يمكنهم حرماننا من لغتنا... لا نقبل أبداً أن يتم حصر لغتنا وتهميشها، فاللغة الكردية هي لغتنا ونطالب بحقنا هذا حتى الرمق الأخير".

من جهتها، أوضحت الطالبة آلين بوطي أن مشاركتها جاءت للمطالبة بحق الطلبة في اللغة الكردية، مؤكدة أن "القرار الذي يهمشها غير مقبول بالنسبة لنا على الإطلاق"، وأن مطلبهم الأساسي هو مواصلة الدراسة باللغة الأم.

واختتمت الوقفة بالتأكيد على استمرار الطلبة في فعالياتهم ونشاطاتهم في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم والتراجع عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالعملية التعليمية في المنطقة.

(كروب/ح)

ANHA

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