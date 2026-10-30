مخلفات الحرب تحصد أرواح أطفال وتصيب آخرين

تسببت انفجارات ألغام وقنابل عنقودية من مخلفات الحرب في عدة مناطق سورية بوفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين، بينها حوادث في اللطامنة بريف حماة، ومحيط خربة غزالة بريف درعا، وريفَي تل تمر ومنبج.

مخلفات الحرب تحصد أرواح أطفال وتصيب آخرين
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   19:44
مركز الأخبار
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حصدت مخلفات الحرب أرواح عدد من الأطفال، وأوقعت إصابات في صفوف آخرين، جراء انفجارات ألغام وقنابل عنقودية في عدة مناطق سورية.

ففي مدينة اللطامنة بريف حماة، توفي طفل وأُصيب طفلان آخران جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب.

وفي سياق متصل، توفي الطفل شادي هلال الصبيح متأثراً بإصابته جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، فيما أُصيب الطفل أحمد فادي الصبيح الذي كان برفقته. وينحدر الطفلان من قرية أم الزيتون بريف السويداء الشمالي، ويقيمان في محيط بلدة خربة غزالة بريف درعا الشرقي منذ أحداث تموز 2025.

كما أسفر انفجار لغمين في حادثتين منفصلتين بريفَي تل تمر ومنبج عن وفاة طفل وإصابة تسعة أشخاص بجروح.

وتتواصل بذلك حوادث انفجار مخلفات الحرب في مناطق سورية عدة، مهددة حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، في ظل انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة.

(م ش)

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