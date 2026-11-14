Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin

Meclisa Bajarê Kerkûkê bi piraniya dengan Qehtan Wendawî yê Tirkmen weke waliyê nû yê Kerkûkê hilbijart.

Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin
ROJANE
14 mijdar, 2026   17:17
NAVENEA NÛÇEYAN
+

Meclisa Bajarê Kerkûkê ji bo hilbijartina waliyê nû îro civiya.

Di civînê de namzetê Eniya Tirkmen Qehtan Wendawî bi fermî weke waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin.

Etîket:

Gotara berê

Ezmûna hilberandina fîlman a Rojava hate nîqaşkirin

Gotara pêşin

Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir

Nûçeyên Têkildar

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji des...

14 mijdar, 2026 - 10:16

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya ...

14 mijdar, 2026 - 14:37

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûx...

11 mijdar, 2026 - 13:16

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin

14 mijdar, 2026 - 09:47

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

12 mijdar, 2026 - 18:45

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50