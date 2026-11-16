Bi dikaneke biçûk rêya vegera li pîşeya xwe vedike Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê? ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-11-2026 KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir Li Şamê kesek hat kuştin Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn Daxwazên çareserkirina endametiya 156 parêzeran di Sandîkaya Parêzeran de Têkildarî rewşa Zanîngeha Rojava û perwerdeya kurdî civînek çapemeniyê pêk hat Rêbazên têkoşîna li dijî tundiyê bû rojeva komxebatê Kongra Star li Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê li dar xist