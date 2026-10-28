Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar xerc kiriye. Her wiha berî hilbijartinan zexta siyasî û aborî li ser Trump û komarparêzan zêde bûye.

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
28 cotmeh, 2026   09:31
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî daneyên Wezareta Parastina DYA`yê (Pentagon) û texmînên tîrmeha borî ji sedî 25 wan di şerê li dijî Îranê zêdetir xerc kiriye û 47 milyar dolar derbas kiriye. Her wiha berî hilbijartinên DYA`yê di aliyê siyasî û aborî de zext li ser Serokê DYA`yê Donald Trump û partiya komarparêzan heye.

Di raporeke Pentagon de hatiye gotin zêdetirî 29 milyar dolar dê ji bo guhertina cebilxaneya di şer de hatiye bikaranîn û 6 milyar dolar jî ji bo guhertina balafirên şer û dronan bi kar bînin.

Di şerê li dijî Îranê de lêçûna leşkerî zextekî li ser komarparêzan çêdike û bandorê li ser bihayê enerjiya cîhanî dike.

Wezîrê Parastina DYA`yê Pete Hegseth di tîrmeha borî de lêçûna şer derdora 37.5 milyar dolar diyar kiribû, ev tê wayeta ku lêçûna şer dê bigihêje derdora 9.5 milyar dolar.

Di dema pêş de li gorî şer dibe ku lêçûna şerê DYA`yê li dijî Îranê hîn zêdetir bibe.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Gotara pêşin

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di medyaya Erebî de

Nûçeyên Têkildar

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin guhertin

Di navbera Rûsya û Ukraynayê de 540 leşker bihev hatin ...

23 cotmeh, 2026 - 19:24

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Li nêzî Parîsê di encama gulebaranê de kesek mir 4 birîndar bûn

Li nêzî Parîsê di encama gulebaranê de kesek mir 4 birî...

23 cotmeh, 2026 - 14:27

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

Çeteyên DAIŞ’ê êrişî bargeheke Heşdî Şebî kir

23 cotmeh, 2026 - 09:38

Li Îranê dengê teqînan

Li Îranê dengê teqînan

21 cotmeh, 2026 - 23:52

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

21 cotmeh, 2026 - 23:13