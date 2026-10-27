Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir

Li bajarê Qara yê Rîf Şamê erebeyek hatibû hedefgirtin, di encamê de kesê tê de birîndar bûbû û wefat kir. Li gorî agahiyan, erebe bi dronê hatibû hedef girtin.

Li Şamê kesê di êrişa dronê de birîndar bûbû wefat kir
ROJANE
27 cotmeh, 2026   23:24
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) daxuyandibû ku li nêzî bajarê Qara li ser rêya Şam-Humsê, duh (duşem), erebeyek hatibû hedefgirtin, di encamê de kesek birîndar bûbû û ji ber birîna xwe îro wefat kir. Bi wê re encama lêdana erebeyê 2 kes hatin kuştin.

Kesê rasterast di êrişê de hatiye kuştin, li gorî agahiyan, serçeteyê “Huras El Dîn” e, lê heta niha nasnameya wî nehatiye diyarkirin.

Li gorî agahiyên destpêkê, erebe bi dronê hatibû bombebarankirin, lê heta niha aliyê êriş kiriye nehatiye zanîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

26 cotmeh, 2026 - 23:05

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên Girê Spî kir

Îlham Ehmed banga rawestandina êrişên li dijî koçberên ...

26 cotmeh, 2026 - 18:16

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya yekgirtî ne

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya...

25 cotmeh, 2026 - 04:05

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

TEV-DEM’ê daxwaza hesabxwestina ji êrişkarên koçberên Girê Spî kir

TEV-DEM’ê daxwaza hesabxwestina ji êrişkarên koçberên G...

27 cotmeh, 2026 - 11:40