Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin

Hêzeke Îsraîlî ket bajarokê Cibata El Xeşeb li gundewarê bakurê Quneytrayê, bi ser malan de girtin û 2 ciwan girtin.

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê 2 ciwan girtin
ROJANE
14 mijdar, 2026   09:47
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, hêzeke leşkerî ya Îsraîlê ku ji 9 wesayîtan pêk dihat, ket bajarokê Cibata El Xeşeb li gundewarê bakurê Quneytrayê û piştî ku bi ser  çend malan de girtin, 2 ciwan girtin.

Li gorî agahiyan, ev hêz berî ku bi ser malan de bigire li meydana bajêr bi cih bûye, dû re her du ciwan birine cihekî nediyar. Derbarê cih û çarenûsa wan de ti agahî tune.

(k)

ANH

Etîket:

Gotara berê

Medyaya Erebî bal kişand ser trajediya Xezayê û xetereyên şerê bi Îranê re

Gotara pêşin

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin

Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê k...

14 mijdar, 2026 - 02:55

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

12 mijdar, 2026 - 18:45

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

13 mijdar, 2026 - 02:35

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

11 mijdar, 2026 - 10:50

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

12 mijdar, 2026 - 06:40